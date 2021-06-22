Минобороны опубликовало редкие документы о начале ВОВ

Они рассказывают о первых часах войны

Министерство обороны рассекретило уникальные документы к 80-летию начала Великой Отечественной войны. На сайте ведомства появился новый историко-мультимедийный раздел - "День, о который разбился блицкриг". Там представлены оперативные сводки, боевые донесения, приказы и наградные листы, свидетельствующие о мужестве и героизме солдат Красной Армии во время первых оборонительных сражений.

Архивные материалы изучил корреспондент "ТВ Центра" Тимур Абдуллаев (см. видео).

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