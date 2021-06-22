В российских регионах сохраняется сложная ситуация с паводками

В Крыму продолжают устранять последствия ливней

В Амурской области подтоплены десятки жилых домов и приусадебных участков. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Последствия сильнейших ливней устраняют в Крыму. А в Забайкалье из-за большой воды режим ЧС сегодня введён ещё в шести районах.

Затоплены улицы, участки, жилые дома по окна первого этажа. Сразу в шести районах Забайкальского края объявлен режим чрезвычайной ситуации. Люди ждут помощи, сидя на крышах домов. Некоторые из тех, кто пытался покинуть район бедствия на машине, оказались в ловушке. Мосты размыло, а позади уже подступила вода и затопила проезжую часть.

В Амурской области спасатели в полной боевой готовности. В Благовещенске уровень реки Зея поднялся настолько, что под автомобильным мостом не смогла пройти баржа. Серьёзных повреждений путепровода и груза удалось избежать, но пока вода не спадёт, корабли курсировать не смогут.

В Крыму продолжается ликвидация последствий циклона, который принёс сразу месячную норму осадков. Военнослужащие помогают спасателям, местным жителям и волонтёрам убирать улицы и расчищать дороги. Передвигаться приходится только в резиновых сапогах или по временным настилам. Повсюду работает строительная техника.

"Производились инженерные работы по изменению русла, ввиду того, что изменение русла проходило у нас через жилые дома. При помощи различной инженерной техники русло было изменено. Отведено от жилых домов", - сообщил заместитель командира инженерного полка армейского корпуса ЧФ Дмитрий Третьяков.

Эксперты начали исследование грунта, собранного в местах подтоплений. Поток воды вымыл с приусадебных участков и полей большое количество химикатов и удобрений, которые попали и в море. В Ялте, Керчи и Севастополе купаться сейчас запрещено. Роспотребнадзор проверяет акваторию на наличие холеры и других инфекций. Общими усилиями уже очищено свыше 50 тысяч квадратных метров улиц и дворов. Вывезено более 370 тонн мусора.

"Приступили к активной фазе восстановления инфраструктуры. Создана достаточная группировка. Но вместе с тем, чтобы выполнить задачи, связанные с восстановлением всей инфраструктуры по побережью, до конца недели мы должны основную задачу выполнить", - говорит замминистра МЧС России Виктор Яцуценко.

Жителям подвезли четверть миллиона кубометров питьевой воды. Из-под крана вода пока может использоваться только как техническая.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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