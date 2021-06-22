Последние новости о коронавирусе в России на сегодня, 22 июня

Ситуация остается тревожной

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Полёты можно будет выполнять из 32 наших городов. Между тем, ситуация в регионах остаётся тревожной. По данным оперативного штаба, за сутки в стране выявили 16715 новых случаев коронавируса. Выздоровели 11117 человек. Соблюдение правил безопасности и вакцинация - самые надёжные способы борьбы с распространением инфекции. Учёные напоминают, прививка защищает даже от новых штаммов.

На въездах в Ивановскую область работают контрольно- пропускные посты. Полицейские и сотрудники Роспотребнадзора круглосуточно проверяют наличие сертификатов о вакцинации, требуют справку об антителах или отрицательный ПЦР-тест. Если документов нет, въезжающим предстоит 14-дневный карантин.

К серьезным ограничительным мерам сейчас возвращаются во многих российских регионах. Ситуация сложная - в 65 областях, по словам министра здравоохранения, сейчас идет постоянный прирост заболеваемости. В Новгородской области с завтрашнего дня запрещено пускать на рабочие места сотрудников без масок. Рестораны, даже торгующие навынос, не могут работать в ночное время. В Пензенской области закрыты фуд-корты в торговых центрах.

Подобные ограничения действуют и в Москве. Однако вот такой значок все чаще можно увидеть на столичных кафе и ресторанах. Уже более 170 заведений общепита участвуют в эксперименте по созданию антиковидных зон. На входе проверяют не только QR-код о вакцинации, но и просят предъявить паспорт. Работать соблюдающие такой режим рестораны могут теперь и ночью. Условия - практически допандемийные. Столы можно расставлять ближе, чем на 1,5 метра друг от друга, но персонал - в масках и перчатках. Многие посетители стали предпочитать именно такой формат.

В курортном Сочи, в Олимпийском парке установили три мобильных пункта вакцинации для туристов. Из-за наплыва отдыхающих в городе каждое утро специальным санитарным раствором моют набережные, пляжную мебель, а в дневное время - остановки, автобусы и улицы.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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