Депутат Госдумы Романенко: Высокая оценка работы парламентариев президентом является хорошим стимулом

Президент напомнил о сложностях последних полутора лет

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о деятельности депутатов. По мнению главы государства, в последние 1,5 года работать приходилось в очень непростых условиях, но несмотря на борьбу с коронавирусом, законодательный процесс в стране не прерывался.

В понедельник, 21 июня, Владимир Путин встретился в Кремле с депутатами Госдумы седьмого созыва и подвел итоги законодательной деятельности.

Романенко уверен, что похвала президента – это хороший стимул для дальнейшей деятельности. "В своем выступлении, подводя итоги седьмого созыва, президент дал высокую оценку проделанной нами работы. Уверен, что для тех депутатов, кому избиратели вновь окажут доверие, сегодняшняя оценка Владимира Владимировича станет хорошим стимулом для дальнейшей работы. По крайней мере, для себя я это так расцениваю", - отметил парламентарий.

Он признался, что что за период созыва лично стал автором и соавтором 26 принятых законов, затрагивающих вопросы обеспечения государственной безопасности, регулирования деятельности авиации и воинской службы, социальной поддержки военнослужащих и других категорий граждан.

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