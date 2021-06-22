"Аэрфлот" снял запрет на перелеты мопсов

Теперь на борт можно брать до трех питомцев

Авиакомпания "Аэрофлот" изменила правила перевозки животных.

Согласно нововведениям, пассажиры смогут брать на борт до трех животных - ранее можно было взять только одного. В салоне самолета в одной переноске можно провозить двух взрослых животных от шести месяцев, если их вес вместе с контейнером не превышает восемь килограмм.

Пассажирам, которые перевозят две переноски в салоне, разрешено занимать места только в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолетах.

Контейнеры и животных теперь необходимо фотографировать перед полетом для обеспечения безопасности, а на клетку крепить стикер с информацией о питомце и номером телефона хозяина.

Кроме того, сняты ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксеров, бульдогов и других плоскомордых собак. Сокращен список потенциально опасных пород собак, которые запрещены к перевозке, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram