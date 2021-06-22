Статья Путина ко Дню памяти и скорби опубликована на сайте Кремля

Публикация появится и в немецком издании Die Zeit

Сайт Кремля опубликовал статью президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое". Она посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны, Дню памяти и скорби.

"Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу", - пишет Владимир Путин.

Нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз 22 июня 1941 года. Закон о включении в перечень памятных дат Дня памяти и скорби был принят в 2007 году.

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