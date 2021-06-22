Поклонников Кэти Перри удивила фигура певицы

Она отдохнула на пляже вместе с семьей

Кэти Перри и Орландо Блум после отдыха в Венеции решили отправиться на пляжи Греции, где счастливых влюбленных засняли фотографы. Оказалось, что спустя почти год после родов певица так и не смогла привести свое тело в былую форму.

Но, судя по снимкам, Перри нисколько не комплексует из-за своих форм. Звезда в фиолетовом купальнике с удовольствием провела время на пляже, где поиграла с маленькой дочкой, а Орландо Блум и его десятилетний сын в это время купались в море. Семья пробыла на побережье около трех часов, после чего они решили скрыться от жаркого солнца в отеле.

Поклонники пары не смогли не обратить внимание на то, что звезда до сих пор не вернула прежнюю фигуру после родов. Также они отметили, что, в отличие от Перри, Блум остается в отличной форме, передает "СтарХит".

Кэти Перри и Орландо Блум стали парой более пяти лет назад. Влюбленные даже расставались, но в итоге все равно остались вместе. В 2019 году актер сделал певице предложение, но сыграть пышную свадьбу не удалось из-за коронавируса. В августе 2020 года у пары родилась дочь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram