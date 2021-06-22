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Светлана Разворотнева: Необходимо расширить природные территории Москвы

11:10
  • вторник
  • 22 июня 2021

Животные и птицы должны беспрепятственно передвигаться по городу

В зеленых зонах Москвы необходимо ограничить или полностью прекратить проведение строительных работ.

Об этом журналистам сообщила член Общественной палаты России Светлана Разворотнева. Она отметила, что мир животных необходимо защитить от вторжения людей. Для этого следует законодательно ограничить вмешательство городской среды в зеленые зоны.

Кроме того, животным, птицам и насекомым нужно беспрепятственно передвигаться по городу по так называемым "зеленым коридорам". Поэтому все парки, скверы Москвы должны быть объединены в единую зеленую цепь.

"Спасать от исчезновения каждый вид по отдельности не совсем правильно. Очень важно поддержать и преумножить их естественную среду обитания", - заметила правозащитница.

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