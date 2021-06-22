В России выявили еще 16715 заболевших коронавирусом

Выздоровели 11117 заболевших

За минувшие сутки в России зарегистрировано 16715 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 546 человек, выздоровели 11117 заболевших.

В Москве за сутки заболели 6555 человек, в Подмосковье - 1871, в Санкт-Петербурге - 1065.

За весь период пандемии в стране выявлено 5350919 случаев инфекции. Умерли 130347 пациентов. Выздоровели 4889450 человек.

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