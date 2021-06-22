Минздрав призвал студентов вакцинироваться перед учебным годом

Учащиеся должны сделать прививку до середины июля

Российским студентам следует вакцинироваться от коронавируса перед новым учебным годом.

Лучше всего сделать прививку до середины июля, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Студентов обязательно необходимо вакцинировать. Перед началом учебного сезона целесообразно, чтобы все студенты прошли вакцинацию", - сказал министр здравоохранения (цитата по РИА Новости).

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