Зеленский в День скорби возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Президент Украины почтил память жертв минутой молчания

Память погибших во Второй мировой войне почтил президент Украины. Владимир Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.

"Зеленский в День скорби и чествования памяти жертв войны на Украине возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Церемония состоялась на мемориале Вечной славы, где похоронены воины, которые защищали Украину в годы Второй мировой войны", - сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

На Украине 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны. В сообщении отмечается, что трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия, приводят в пресс-службе слова Зеленского.

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