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Королевский биограф объяснил, в какой ситуации сын Меган Маркл не станет принцем

12:22
  • вторник
  • 22 июня 2021

По слухам, мальчика могут лишить титула

Наследник принца Гарри и Меган Маркл Арчи по достижении 18-летия сможет стать принцем, заявил британский историк и биограф Роберт Лейси. По его словам, мальчику придется выбирать, носить титул или нет.

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Согласно существующему протоколу, Арчи автоматически станет принцем после того, как принц Чарльз взойдет на престол – на это не повлияет отказ принца Гарри и Меган Маркл от своих титулов. Однако после 18-летия мальчик при желании сможет отказаться от титула принца.

Лейси допустил, что протокол может изменить Елизавета II. При этом специалист выразил уверенность, что этот вариант уже обсуждался с королевой, и она его отклонила.

Существует вероятность и того, что принц Чарльз захочет лишить Арчи и его сестру Лилибет-Диану королевского статуса. Но, по мнению эксперта, принца Уэльского сейчас больше беспокоит вопрос признания его жены Камиллы в качестве возможной королевы-консорта, передает Daily Mail.

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