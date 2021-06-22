Евгений Нифантьев организовал онлайн-концерт в день рождения Виктора Цоя

Легендарному музыканту исполнилось бы 59 лет

День рождения Виктора Цоя отметили онлайн-концертом молодые музыканты. Его организовал член Общественной палаты России Евгений Нифантьев. Концерт прошел на крыше районного центра "Эльбрус", украшенной граффити с изображением музыканта. В условиях антиковидных ограничений зрители присутствовали только виртуально.

Нифантьев в беседе с журналистами отметил, что в этом году легендарному музыканту исполнилось бы 59 лет. К сожалению, его жизнь трагически оборвалась в августе 1990 года.

"Но феномен Цоя в том, что для миллионов его фанатов он остается живым. Всего за 28 лет жизни он успел стать легендой русского рока. Сегодня слова его песен по-прежнему трогают и сближают поколения. Радостно слышать эти песни в исполнении молодых музыкантов и петь вместе с ними", - цитирует Нифантьева Агентство городских новостей "Москва".

По словам Евгения Нифантьева, он с радостью поддерживает инициативы творческой и спортивной молодежи. Одну из поддержанных членом Общественной палаты идей планируется в скором временги вынести на общественное обсуждение. Речь идет о предложении Нифантьева повысить стипендии студентам до прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета.

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