Матвиенко сделала аэрозольную прививку от коронавируса

Спикер Совфеда получила дополнительную защиту от COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала интерназальную прививку от коронавируса.

Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года. Матвиенко вошла в группу добровольцев, на которых испытали новый вид прививки. Аэрозоль повышает иммунитет носоглотки, через которую вирус проникает в организм.

"Я в группе волонтеров, подопытных кроликов, потому что пока еще эта вакцина официально не зарегистрирована", - сообщила спикер Совфеда.

Матиенко рассказала, что у нее уже имеется высокий уровень антител, а интерназальная прививка нужна для дополнительной защиты. Также она может стать частью второй частью вакцины, передает "Интерфакс".

Эпидемиологическая ситуация в России остается "тревожной", а темпы вакцинации - низкими. Россиянам нужно как можно скорее ставить прививку, ведь для этого в стране "созданы все условия", отметила она.

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