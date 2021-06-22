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Буцкая предложила облегчить доступ к льготным лекарствам людям с инвалидностью

12:15
  • вторник
  • 22 июня 2021

Список ЖНЛВП нужно регулярно обновлять и пополнять

Люди с инвалидностью должны иметь расширенные возможности получения льготных лекарств.

С такой инициативой выступила лидер общественной организации "Совета матерей", эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Татьяна Буцкая. Она отметила, что получает большое количество жалоб на проблему доступности медицинских препаратов.

Список жизненно необходимых и важнейших препаратов необходимо расширить и обязательно включить в него дефицитные лекарства.

Помимо этого, следует отслеживать появление новых эффективных препаратов. Их нужно оперативно вносить в список для льготников, отметила эксперт ОНФ.

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