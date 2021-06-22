Буцкая предложила облегчить доступ к льготным лекарствам людям с инвалидностью

Список ЖНЛВП нужно регулярно обновлять и пополнять
Люди с инвалидностью должны иметь расширенные возможности получения льготных лекарств.
С такой инициативой выступила лидер общественной организации "Совета матерей", эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Татьяна Буцкая. Она отметила, что получает большое количество жалоб на проблему доступности медицинских препаратов.
Список жизненно необходимых и важнейших препаратов необходимо расширить и обязательно включить в него дефицитные лекарства.
Помимо этого, следует отслеживать появление новых эффективных препаратов. Их нужно оперативно вносить в список для льготников, отметила эксперт ОНФ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram