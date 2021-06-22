Депутат ГД Ирина Белых: "Российский парламент работал, несмотря на сложность ситуации"

Принятые меры положительно скажутся на уровне жизни россиян

Депутатам Госдумы VII созыва удалось высоких результатов, несмотря на сложности, вызванные коронавирусной инфекцией.

Об этом заявила парламентарий Ирина Белых. Законодательный процесс во время пандемии не прерывался.

"Да, нам пришлось работать в непростых условиях, но законодательный процесс не прерывался. Пандемия не сломила, мы выполняли свою работу на высоком профессиональном уровне, понимая востребованность принятых нами решений, их необходимость для граждан, особенно в непростой период", - заявила Белых.

Многие антикризисные меры, которые были приняты во время пандемии, носят бессрочный характер. Это, по мнению депутата, положительно скажется на уровне жизни населения.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с депутатским корпусом в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и отметил плодотворную работу парламентариев. Белых заявила, что похвала президента – высшая оценка работы ГД.

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