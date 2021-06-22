Евгений Попов просит власти Москвы спасти нарышкинское наследие

Журналист выступил на стороне защитников исторических зданий в столице

Памятник архитектуры XVII века – церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях – нуждается в реставрации. С просьбой спасти часть нарышкинского наследия обратился к столичным властям журналист Евгений Попов.

"С учетом исторического значения указанного объекта, а также учитывая его значимость для жителей как одного из символов района Филевский парк и Западного округа Москвы, прошу рассмотреть возможность проведения реставрационных работ Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в максимально короткие сроки", - говорится в письме Попова руководителю Мосгорнаследия Алексею Емельянову.

С просьбой помочь найти средства на реставрацию церкви в Филях в январе 2021 года обратилась к телеведущему программы "60 минут" Евгению Попову инициативная группа жителей. Очевидцы отмечают, что состояние храма, пережившего многое за свою более чем 300-летнюю историю, сегодня вызывает крайнюю обеспокоенность, необходимы оперативные действия по его спасению.

Церковь - знаковое место для москвичей. До 2019 года она использовалась как храм и как Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Позже была передана в собственность Русской православной церкви. Определенные усилия по поддержанию ее состояния прилагаются, но этого недостаточно. Последняя реставрация храма проводилась 40 лет назад.

Евгений Попов убежден: культурное наследие - неотъемлемая часть социального благополучия людей. Его предложение - включить вопросы защиты объектов культурного наследия в концепцию Национального стандарта благополучия – поддержал и Алексей Емельянов. Глава Мосгорнаследия считает, что тема очень актуальная, особенно для Москвы.

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