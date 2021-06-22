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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

12:22
  • вторник
  • 22 июня 2021

Также президент обратился к россиянам

Сегодня в России отмечается День памяти и скорби. В Александровском саду Владимир Путин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата. Видео публикует TVC.RU. Вместе с президентом цветы возложили ветераны войны.

Также Владимир Путин возложил цветы на аллее городов-героев. После этого президент обратился к россиянам.

"Здесь, у Вечного огня, мы склоняем головы перед всеми, кто не вернулся с войны, перед ушедшими от нас ветеранами. Сегодня, в День памяти и скорби, к ним обращены все наши мысли и чувства. Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и всё делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благо­дарны шагнувшим в бес­смертие победителям – тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир", - сказал Путин.

В 12:15 была объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой отечественной войны. Также прозвучал гимн России.

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Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
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