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Герой России Роман Романенко поддержал инициативу Анны Кузнецовой о "декретных выплатах" для бабушек и дедушек

14:30
  • вторник
  • 22 июня 2021

Многим приходиться выходить на пенсию, чтобы ухаживать за внуками

Уполномоченный по правам ребенка в ходе XX Съезда "Единой России" предложила ввести специальные "декретные" выплаты для бабушек и дедушек, которые помогают в воспитании маленьких детей. Ее идею поддержал депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

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"В нашей стране "институт бабушек" развит очень сильно: пожилые родители зачастую стремятся помогать своим детям в уходе за внуками даже в ущерб себе, увольняясь с работы. Но забота о малышах – это не только радость, но и большой труд. Анна Кузнецова предложила, чтобы этот труд был оплачен. На мой взгляд, хорошее, справедливое предложение", - отметил Романенко.

Он также рассказал об инициативе, призванной поддержать эту же категорию граждан. Парламентарий предложил внести в Трудовой кодекс изменения, касающихся возможности работающих пенсионеров брать дополнительные оплачиваемые отпуска по уходу за внуками совместно с кем-то из молодых родителей. Романенко допустил, что в дальнейшем может объединить усилия с Анной Кузнецовой.

"Возможно, мы объединим усилия с Анной Юрьевной и разработаем единый документ, предусматривающий поддержку бабушек и дедушек в период их посильной помощи молодым родителям", - предположил депутат.

Также глава Минтруда Антон Котяков не исключил возможности введения "декретных выплат" для бабушек и дедушек, отметив, что идею необходимо обсудить в части конкретизации сроков и размеров выплат.

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