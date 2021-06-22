Кремль раскрыл подробности прямой линии с Путиным

Она пройдет без аудитории в студии

В этом году "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным пройдет без аудитории в студии.

Общение с главой государства будет "высокотехнологичным", передает "Интерфакс". Задать вопросы Путину можно через специальное приложение, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически тележурналистом и без каких-либо посредников записать свой вопрос" - отметил он.

Очередная "прямая линия" с президентом состоится 30 июня. В прошлом году ее не было из-за пандемии коронавируса.

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