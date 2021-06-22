Песков высказался о "дискриминации непривитых"

Представитель Кремля считает, что она неизбежна

Граждане, не имеющие иммунитета к коронавирусу либо не прошедшие вакцинацию, представляют угрозу для окружающих. Соответственно, некоторая дискриминация в этой связи неминуема, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих", - заявил представитель Кремля.

Песков прокомментировал заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Омбудсмен назвала "нечестной игрой" заставлять прививаться от COVID под угрозой поражения непривитых в правах, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram