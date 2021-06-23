10 мифов о вакцинации от коронавируса

Что страшнее: болезнь или прививка?

С момента появления коронавируса COVID-19 прошло уже более 1,5 лет. За это время болезнь и вакцинация обросли множеством домыслов, из-за которых люди часто отказываются прививаться. "ТВ Центр" решил развеять самые популярные мифы и объяснить, что прививок бояться не стоит.

Миф 1: Вакцину создали слишком быстро, а значит ее безопасность до конца не доказана

Если сравнивать с другими препаратами, вакцины от коронавирусной инфекции действительно были разработаны быстрее, поскольку ученые со всего мира приложили огромные усилия для их создания. Препараты для профилактики COVID-19 базируются на исследованиях, проводившихся десятилетиями. Кроме того, быстро выпустить вакцины в гражданский оборот позволило решение многих стран устранить бюрократические препоны и опубликовать результаты исследований сразу после их появления.

Миф 2: Вакцина способна встраиваться в ДНК и вызывать серьезные заболевания

Ни одна из ныне существующих вакцин не способна взаимодействовать с ДНК, изменять ее и, как следствие, провоцировать онкологию и тяжелые генетические заболевания. Информационная РНК (иРНК) по своей природе отличается от ДНК, а потому не может встраиваться в нее и влиять на генетический код. Вакцина лишь доставляет в организм небольшой кусочек генетического кода коронавируса, после чего иммунные клетки его запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса. Передав информацию, иРНК разрушается и выводится из организма – всего это занимает около 72 часов. По словам доктора медицинских наук Антона Ершова, ни одна из существующих в мире вакцин не имеет ни одного инструмента, который мог бы повлиять на ДНК.

Миф 3: После вакцинации можно заболеть коронавирусом и заразить окружающих

Вакцина не содержит в себе живого вируса, который мог бы размножаться внутри человека и становиться источником коронавирусной инфекции. После прививки заболеть можно лишь в том случае, если человек не завершил полный курс вакцинации и не соблюдал необходимые меры предосторожности – тогда заражение COVID-19 возможно. Однако даже так прививка помогает избежать осложнений и легче перенести болезнь. Что касается риска заразить окружающих, то он также исключен. Заразным человек может стать, если на момент вакцинации он уже был болен COVID-19.

Миф 4: Вакцина небезопасна для беременных и негативно влияет на репродуктивную функцию

Беременные женщины входят в группу риска по COVID-19, поскольку они подвержены повышенному риску развития тяжелой формы коронавируса. Именно поэтому им стоит пройти вакцинацию, предварительно обсудив процедуру с врачом. На сегодняшний день нет никаких доказательств, что вакцины от COVID-19 негативно сказываются на беременных и кормящих женщинах, а также влияют на мужскую и женскую фертильность.

Миф 5: У переболевших коронавирусом иммунитет более сильный, а потому им вакцина не нужна

Даже тем, кто уже переболел коронавирусом, следует сделать прививку, пусть и спустя несколько месяцев после выздоровления. На сегодняшний день до конца неизвестно, как долго сохраняется иммунитет у переболевших, а также как хорошо он защищает. Отмечается, что выработка антител путем вакцинации несет меньшие риски, чем его естественное формирование, так как невозможно предсказать степень тяжести симптомов в случае заражения COVID-19.

Миф 6: Вакцина не работает против новых штаммов коронавируса

Ученые по всему миру постоянно изучают новые мутации коронавируса и то, как они могут повлиять на эффективность вакцин. В случае, если подобные изменения будут выявлены, исследователи готовы к быстрой смене состава препаратов, чтобы сделать вакцины устойчивыми к новым штаммам. Кроме того, массовая вакцинация помогает снизить вероятность мутации вируса. К тому же, как подчеркнул молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Скулачёв, изменчивость коронавируса в десятки раз меньше, чем изменчивость вируса гриппа.

Миф 7: Вакцина опасна для пожилых

Пожилые люди входят в группу риска, а потому им прививка от коронавируса необходима в первую очередь. Доказано, что тяжесть течения болезни и летальность с возрастом лишь повышаются. В данном случае польза вакцинации значительно превышает риск появления побочных эффектов. Кроме того, пожилые люди, в отличие от молодых, легче переносят вакцинацию в связи с менее сильным естественным иммунитетом.

Миф 8: Если после прививки повысилась температура, то ее нельзя сбивать, иначе вакцина не подействует

Уплотнение в месте укола, зуд, головная боль, слабость, боль в мышцах, озноб и даже повышение температуры – нормальная реакция организма на введение вакцины, которая указывает на реакцию иммунитета на раздражитель. Побочные эффекты проявляются не у всех, но бояться их не стоит. Врачи не запрещают сбивать температуру при помощи жаропонижающих средств, но, как и при прочих болезнях, советуют не прибегать к лекарствам, пока градусник не покажет 38 градусов и выше.

Миф 9: Вакцина одноразовая, во второй раз она не подействует

Организм действительно способен вырабатывать иммунитет к аденовирусным вакцинам, однако он нестойкий и в скором времени исчезает. Кроме того, типов только человеческого аденовируса известно более 50. Еще есть аденовирус-ассоциированные векторы – их больше 100. Существуют и другие вирусы, которые можно использовать в качестве транспорта, их тысячи. Новые платформы разрабатываются регулярно. А потому не исключен вариант, при котором вакцина будет построена на одних векторах, а генотерапия – на совершенно других, чтобы исключить даже теоретическую возможность взаимодействия с иммунитетом.

Миф 10: Вместо вакцинации людей чипируют, чтобы потом контролировать

Миф о чипировании вместо вакцинации быстро распространился по всему миру, однако на деле это не осуществимо. ДНК-чип – это несколько одноцепочечных молекул ДНК, расположенных на твердой платформе. Современные технологии еще не продвинулись настолько, чтобы создавать чипы, которые можно было бы ввести тайно при помощи инъекций. Это не под силу даже Биллу Гейтсу.

За все время пандемии коронавирусом в мире переболели 180 миллионов человек, скончались больше 3,8 миллиона заразившихся*. В России подтверждено свыше 5,4 миллиона случаев заражения и больше 130 тысяч летальных исходов*.

Врачи называют вакцинацию единственным надежным способом справиться с пандемией коронавируса. В России разработано и одобрено сразу четыре препарата - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". В Москве открыто больше 100 пунктов вакцинации.

* - данные на 10:00 23 июня 2021 г.

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