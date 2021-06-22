ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве закончилась вакцина "КовиВак"

13:24
  • вторник
  • 22 июня 2021

Ожидается поставка

В Москве временно приостановлена запись на вакцинацию от коронавируса препаратом "КовиВак".
Мурашко рассказал, когда начнется вакцинация "Спутником Лайт"

"В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась <…> Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.

Вакцина против коронавируса "КовиВак" разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Ее ставили в шести московских поликлиниках.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.