В Москве закончилась вакцина "КовиВак"

Ожидается поставка
В Москве временно приостановлена запись на вакцинацию от коронавируса препаратом "КовиВак".
"В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась <…> Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.
Вакцина против коронавируса "КовиВак" разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Ее ставили в шести московских поликлиниках.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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