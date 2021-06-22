В Москве закончилась вакцина "КовиВак"

Ожидается поставка

В Москве временно приостановлена запись на вакцинацию от коронавируса препаратом "КовиВак".

"В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась <…> Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.

Вакцина против коронавируса "КовиВак" разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Ее ставили в шести московских поликлиниках.

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