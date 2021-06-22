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Памфилова сообщила о хакерских атаках на сайт ЦИК

13:31
  • вторник
  • 22 июня 2021

Больше всего попыток взлома из США и Великобритании

Российская система ГАС "Выборы" абсолютно защищена и автономна от глобальной сети. Однако хакеры в последние полгода постоянно атакуют сайт Центральной избирательной комиссии, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Памфилова предупредила об угрозе провокаций на выборах в сентябре

"Мы постоянно сталкиваемся с попытками изменить или подменить информацию, которая на сайте есть, попытками перехватить управление сайтом, затруднить его работу и так далее. Слава богу, у нас сильная система безопасности и мы справляемся, но попытки такие постоянны", - заявила Памфилова.

По словам главы ЦИК, география этих атак весьма показательна. Большая часть попыток взлома направлены из США и Великобритании, передает ТАСС.

Указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября президент России Владимир Путин подписал в минувший четверг. Таким образом, избирательная кампания официально стартовала. ЦИК, в свою очередь, утвердил порядок голосования. В соответствии с ним выборы пройдут в течение трех дней - 17,18 и 19 сентября.

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