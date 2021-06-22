Вассерман объяснил решение идти в Госдуму самовыдвиженцем

"Важны избиратели, а не партийная программа"

Своим мнением по актуальным темам экономики, образования и науки сегодня с журналистами поделился Анатолий Вассерман. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Известный эрудит рассказал о своем намерении баллотироваться в Государственную думу как самовыдвиженец. Он собирается идти на выборы по Восточному округу столицы и представлять в Думе интересы самых обычных жителей.

В планах у Анатолия Вассермана - содействие строительству метро в Гольянове, а также развитие стадионов "Крылья Советов" и "Локомотив".

"На выборы я иду как самовыдвиженец по нескольким соображениям. Мне кажется, важно показать избирателям, что для меня важны избиратели, а не партийная программа. В конечном счете, за любого депутата голосуют избиратели и не партийный аппарат", - сказал Вассерман.



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