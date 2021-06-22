В школах Москвы стали реже выявлять случаи употребления наркотиков

Свою роль сыграла программа тестирования

Сегодня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом запрещённых веществ. Этой теме была посвящена пресс-конференция в Информационном центре правительства Москвы, передает "ТВ Центр".

На проблему наркомании специалисты впервые обратили внимание более ста лет назад, но не решена она до сих пор. Участники встречи уверены, что самая уязвимая категория граждан - подростки. Именно с ними и их родителями нужно проводить работу. Уже сейчас наркологи отмечают: если в 2010 году выявляли до 10 процентов старшеклассников, употребляющих запрещённые вещества, то сейчас это доли процента.

"Спрос на наркотики, табак и алкоголь в этой возрастной группе резко упал после того, как мы ввели систему тестирования. Это прекрасный шлагбаум, который позволяет нормальным, умным, развитым детям не переступать эту черту", - говорит Главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram