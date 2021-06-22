Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В России сегодня - День памяти и скорби

Дань памяти героям в День памяти и скорби отдал Сергей Собянин. Он возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает "ТВ Центр".

В ходе церемонии все участники замерли в молчании на минуту. После чего зазвучал гимн России в исполнении оркестра Преображенского полка.

Вместе с мэром память героев почтили кадеты "Юнармии". Затем торжественным маршем прошла рота Почётного караула.

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