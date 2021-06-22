Правительство опровергло разработку программы по чипированию мозга

В ней нет необходимости

Минобрнауки России опровергло разработку федеральной программы по чипированию мозга россиян.

Программу признали нецелесообразной в конце 2020 года, сообщили ТАСС в министерстве.

"Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки", - уточнили в пресс-службе.

В свою очередь в Кремле заявили, что ничего не знают о разработке подобной программы.

"Я не располагаю такими данными, поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее газета "Коммерсант" написала о разработке программы по чипированию мозга до 2029 года. Отмечалось, что документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и якобы одобрен президентом России Владимиром Путиным. Финансирование программы оценивалось в 54 миллиардов рублей.

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