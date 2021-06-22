ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп предложил выслать зараженных коронавирусом в Гуантанамо

14:11
  • вторник
  • 22 июня 2021

Об идеях экс-президента рассказано в книге "Сценарий кошмара"

Репортеры американского издания The Washington Post Ясмин Абуталеб и Дэмиан Палетта выпустили книгу "Сценарий кошмара". В ней, в частности, рассказано о том, как бывший президент США Дональд Трамп искал способ справиться с начавшейся пандемией коронавируса.
"Хороший день для России": Трамп - о саммите в Женеве

Как утверждают авторы, Трамп видел выход в изоляции заболевших – предпочтительно, на каком-нибудь острове. На заседании в Белом доме в феврале 2020-го ему пришла идея использовать американскую тюрьму на Кубе.

"Разве у нас нет собственного острова? А что насчет Гуантанамо?", - приводят журналисты слова Трампа. Авторы утверждают, что занимавший в то время Овальный кабинет политик не в первый раз предлагал использовать Гуантанамо. Ранее у Трампа появилась идея решить с помощью тюрьмы на Кубе проблему нелегальных мигрантов, пишет Mirror.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.