Трамп предложил выслать зараженных коронавирусом в Гуантанамо

Об идеях экс-президента рассказано в книге "Сценарий кошмара"

Репортеры американского издания The Washington Post Ясмин Абуталеб и Дэмиан Палетта выпустили книгу "Сценарий кошмара". В ней, в частности, рассказано о том, как бывший президент США Дональд Трамп искал способ справиться с начавшейся пандемией коронавируса.

Как утверждают авторы, Трамп видел выход в изоляции заболевших – предпочтительно, на каком-нибудь острове. На заседании в Белом доме в феврале 2020-го ему пришла идея использовать американскую тюрьму на Кубе.

"Разве у нас нет собственного острова? А что насчет Гуантанамо?", - приводят журналисты слова Трампа. Авторы утверждают, что занимавший в то время Овальный кабинет политик не в первый раз предлагал использовать Гуантанамо. Ранее у Трампа появилась идея решить с помощью тюрьмы на Кубе проблему нелегальных мигрантов, пишет Mirror.

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