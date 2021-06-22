Российский посол оценил уровень диалога между Москвой и Берлином

Диалог между странами продолжается

В ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюзу следует поддерживать открытый диалог с Москвой - "как бы сложно это ни было".

На слова канцлера ответил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

"Мы никогда из диалога не выходили. По нашей инициативе никакие диалоговые форматы с Германией не прерывались", - приводит высказывание дипломата ТАСС.

Он добавил, что Москва продолжает сотрудничество с Берлином и по линии высшего руководства страны, и по линии парламентариев, идут межобщественные контакты.

Нечаев подчеркнул, что разговоры о прерывании контактов - недобросовестные спекуляции.

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