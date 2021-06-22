Проект МГД и Мособлдумы об усилении ответственности за незаконные свалки поддержан правительством

На ликвидацию свалок тратятся миллионы рублей, а штрафы мизерные

Правительство России поддержало законопроект, подготовленный Московской городской думой и Московской областной думой, об усилении ответственности за несанкционированные свалки в лесах, на полях, у водоемов.

Об этом агентству "Москва" сообщил председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. Документ рассмотрят в Госдуме уже этой осенью.

"Новая Москва и область очень страдают от таких объектов. Многие регионы также поддержали нашу инициативу, потому что и у них существует эта проблема", - сообщил депутат.

Он отметил, что на ликвидацию свалок тратятся миллионы рублей, а штрафы за свалку мусора в неположенном месте мизерные – всего 1-2 тысячи рублей.

"Это не пугает предприимчивых дельцов. За вывоз мусора они получают значительно больше, поэтому продолжают заниматься правонарушением, наносить вред окружающей среде, муниципалитетам", - пояснил Козлов.

В связи с этим необходимо увеличить штрафы за несанкционированные свалки. Сумма должна быть сопоставима с нарушениями. Так, для индивидуальных предпринимателей сумма наказания составит от 60 тысяч до 80 тысяч рублей (при повторном нарушении - до 80-100 тысяч рублей), для юридических лиц - от 100 тысяч до 120 тысяч рублей (при повторном нарушении - до 150 - 200 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств).

Также планируется установка камер автоматической фото- и видеофиксации в местах, наиболее "популярных" у незаконных мусорщиков.

"Фотоловушки эффективно работают даже ночью и будут помогать инспекторам экологического надзора в круглосуточном режиме держать под контролем большие территории", - заключил Козлов.

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