ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проект МГД и Мособлдумы об усилении ответственности за незаконные свалки поддержан правительством

14:46
  • вторник
  • 22 июня 2021

На ликвидацию свалок тратятся миллионы рублей, а штрафы мизерные

Правительство России поддержало законопроект, подготовленный Московской городской думой и Московской областной думой, об усилении ответственности за несанкционированные свалки в лесах, на полях, у водоемов.
Мишустин выделил 900 миллионов рублей на борьбу со свалками

Об этом агентству "Москва" сообщил председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. Документ рассмотрят в Госдуме уже этой осенью.

"Новая Москва и область очень страдают от таких объектов. Многие регионы также поддержали нашу инициативу, потому что и у них существует эта проблема", - сообщил депутат.

Он отметил, что на ликвидацию свалок тратятся миллионы рублей, а штрафы за свалку мусора в неположенном месте мизерные – всего 1-2 тысячи рублей.

"Это не пугает предприимчивых дельцов. За вывоз мусора они получают значительно больше, поэтому продолжают заниматься правонарушением, наносить вред окружающей среде, муниципалитетам", - пояснил Козлов.

В связи с этим необходимо увеличить штрафы за несанкционированные свалки. Сумма должна быть сопоставима с нарушениями. Так, для индивидуальных предпринимателей сумма наказания составит от 60 тысяч до 80 тысяч рублей (при повторном нарушении - до 80-100 тысяч рублей), для юридических лиц - от 100 тысяч до 120 тысяч рублей (при повторном нарушении - до 150 - 200 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств).

Также планируется установка камер автоматической фото- и видеофиксации в местах, наиболее "популярных" у незаконных мусорщиков.

"Фотоловушки эффективно работают даже ночью и будут помогать инспекторам экологического надзора в круглосуточном режиме держать под контролем большие территории", - заключил Козлов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мусорная свалка
Мусорная свалка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.