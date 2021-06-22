Трое погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Миссури

Полиция ведет расследование инцидента
Как сообщил во вторник телеканал CNN, в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, произошла перестрелка.
Согласно предварительным данным, погибли три человека, четверо получили ранения.
В настоящее время полиция устанавливает причины конфликта, идет обследование района, где произошло ЧП.
Журналисты уточнили, что всего в Штатах с пятницы по воскресенье произошло десять инцидентов со стрельбой, убиты как минимум семь человек, пострадали 45.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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