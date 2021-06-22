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Власти Москвы заявили о необходимости ускорить вакцинацию

14:38
  • вторник
  • 22 июня 2021

Снижение уровня заболеваемости в столице временное

Более 2 миллионов жителей столицы привились от коронавируса на сегодняшний день. Однако, учитывая появление более агрессивного индийского штамма, темпы вакцинации необходимо нарастить, заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
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Глава столичного депздрава подчеркнул: снижение заболеваемости COVID-19 в Москве носит временный характер.

"Как обычно, к выходным дням мы имеем некоторое снижение этого показателя. Но абсолютно точно, это является временным", - цитирует заявление Хрипуна "Интерфакс".

Московский чиновник отметил, что количество коек для пациентов, больных коронавирусом, в столичных больницах увеличено в два раза. В то же время, запас коек в Москве еще есть, сообщил Алексей Хрипун.

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