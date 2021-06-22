Власти Москвы заявили о необходимости ускорить вакцинацию

Снижение уровня заболеваемости в столице временное

Более 2 миллионов жителей столицы привились от коронавируса на сегодняшний день. Однако, учитывая появление более агрессивного индийского штамма, темпы вакцинации необходимо нарастить, заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Глава столичного депздрава подчеркнул: снижение заболеваемости COVID-19 в Москве носит временный характер.

"Как обычно, к выходным дням мы имеем некоторое снижение этого показателя. Но абсолютно точно, это является временным", - цитирует заявление Хрипуна "Интерфакс".

Московский чиновник отметил, что количество коек для пациентов, больных коронавирусом, в столичных больницах увеличено в два раза. В то же время, запас коек в Москве еще есть, сообщил Алексей Хрипун.

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