Названа самая обсуждаемая в соцсетях вакцина

"Спутник V" стал абсолютным лидером

Среди отечественных вакцин от коронавирусной инфекции с начала года самой упоминаемой в российском сегменте соцсетей и мессенджеров стал разработанный в центре имени Гамалеи препарат "Спутник V". Об этом во вторник пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании "Медиалогия".

Уточняется, что речь идет о периоде с 1 января по 20 июня в "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram.

Там появилось почти 4,7 миллиона сообщений с упоминанием "Спутника V". Показатель "ЭпиВакКороны"- 389,8 тысячи упоминаний, "КовиВака" - 179 тысяч.

Массовая вакцинация идет в России с 18 января. За все время пандемии в стране выявлено 5350919 случаев COVID-19.

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