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Шестой флот США готовится к походу в Черное море

15:05
  • вторник
  • 22 июня 2021

Там пройдут маневры Sea Breeze с участием Украины

Маневры с участием Шестого флота ВМС США пройдут на Черном море с 28 июня по 10 июля. Организаторы учений Sea Breeze – Соединенные Штаты и Украина. В них примут участие 5 тысяч человек, 32 корабля и 40 единиц авиационной техники, сообщает командование флота "срочную новость" в Twitter.
Эсминец ВМС США отправился в Черное море

Как отмечается, в этом году число участвующих в маневрах и оказывающих поддержку стран будет наибольшим за всю историю учений. В числе 32 государств – и страны, не входящие в НАТО. Заявленная цель маневров - "улучшение взаимодействия и военного потенциала стран-участниц".

В Минобороны России ранее пообещали внимательно наблюдать за учениями. И намерено реагировать на действия участников в интересах безопасности страны. В Москве считают, что под прикрытием маневров планируется доставка на Украину современных вооружений.

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