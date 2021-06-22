Эксперт Минздрава заявил о росте в пандемию числа наркозависимых

До 2019 года показатели стабильно снижались

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн сообщил в ходе пресс-конференции, что в 2020 году в России выросло количество выявляемых больных наркоманией.

Вместе с тем до 2019 года наблюдалось последовательное снижение показателя. Связывают эксперты подобную тенденцию с началом пандемии и повышенной тревожностью у людей в связи с этим.

"Во время изоляции, самоизоляции и т. д. эти проблемы наркологические, которые до этого были скрыты каким-то образом, они стали выплывать наружу", - отметил Брюн (цитата по ТАСС).

Нарколог уточнил, что выявляемость улучшилась, так как употреблявшая вне дома наркотики молодежь попала под контроль родителей в условиях самоизоляции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram