Собянин перевел все рестораны Москвы на "бесковидный" режим

Попасть в них смогут привитые, переболевшие и здоровые люди с ПЦР-тестом

Все заведения общественного питания в Москве с 28 июня переводятся на "бесковидный" режим. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Посещать заведения общественного питания смогут только вакцинированные, переболевшие коронавирусом за последние полгода или с отрицательным тестом со сроком действия 3 дня. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города, которые передают сведения в систему ЕМИАС.

Подтверждать "защиту от коронавируса" нужно с помощью QR-кода, получить который можно с помощью электронной медицинской карты Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.Инфо или на портале "Госуслуги.Стопкоронавирус". Также QR-код можно получить в регистратуре городской поликлиники.

Бумажные справки и сертификаты приниматься не будут, заявил Собянин.

"Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку", - написал мэр на своем персональном сайте.

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