В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий свыше 500 человек

Власти также потребовали закрыть все фан-зоны и танцполы в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о временном запрете на проведение массовых мероприятий в столице численностью более 500 человек.

"С 22 июня 2021 года вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях", - говорится в сообщении Собянина на его персональном сайте.

Власти также потребовали закрыть все фан-зоны и танцполы в городе - независимо от количества участников мероприятия.

"В тоже время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, "свободную от ковида", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды", – отметил Собянин.

Кроме этого, мэр сообщил, что с 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев; либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

"Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей. Берегите себя", - прокомментировал Собянин.

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