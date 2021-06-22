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Лавров отметил важность права стран на самоопределение

15:25
  • вторник
  • 22 июня 2021

У народа должна быть возможность выбирать собственный путь развития

Открывая переговоры с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у стран и народов мира есть право на самоопределение и выбор пути развития - и никто не должен ставить это под сомнение.
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"Мы полностью солидарны с венесуэльскими друзьями, с венесуэльским народом, руководством перед лицом тех трудностей, которые сейчас испытывает ваша страна из-за попыток вмешиваться в ваши внутренние дела, из-за попыток затормозить и сдержать ваше развитие", - заметил глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Лавров выразил уверенность в том, что переговоры помогут развивать сотрудничество между государствами по всем направлениям.

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