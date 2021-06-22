Кремль поддержал введенные Собяниным в Москве ограничения

Они продиктованы необходимостью

Решительные шаги мэра Москвы Сергея Собянина в борьбе с пандемией поддержали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, введенные в столице ограничения продиктованы сложившейся ситуацией с COVID-19, передает ТАСС.

Как стало известно, решением мэра с 28 июня все заведения общественного питания в Москве с переводятся на "бесковидный" режим. Посещать заведения общественного питания смогут только вакцинированные, переболевшие коронавирусом за последние полгода или с отрицательным тестом со сроком действия 3 дня.

Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях. Закроются все фан-зоны и танцполы в городе - независимо от числа участников мероприятия.

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