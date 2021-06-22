ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль поддержал введенные Собяниным в Москве ограничения

15:30
  • вторник
  • 22 июня 2021

Они продиктованы необходимостью

Решительные шаги мэра Москвы Сергея Собянина в борьбе с пандемией поддержали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, введенные в столице ограничения продиктованы сложившейся ситуацией с COVID-19, передает ТАСС.
Собянин перевел все рестораны Москвы на "бесковидный" режим

Как стало известно, решением мэра с 28 июня все заведения общественного питания в Москве с переводятся на "бесковидный" режим. Посещать заведения общественного питания смогут только вакцинированные, переболевшие коронавирусом за последние полгода или с отрицательным тестом со сроком действия 3 дня.

Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях. Закроются все фан-зоны и танцполы в городе - независимо от числа участников мероприятия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Масочный режим в Москве
Масочный режим в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.