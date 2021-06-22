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Медведев: работу России в Арктике пытаются ограничить

15:37
  • вторник
  • 22 июня 2021

Это дело рук борющихся за доступ к природным ресурсам стран

Как подчеркнул на заседании межведомственной комиссии заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, Россия должна продолжать осваивать Арктическую зону.
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"Вести интенсивный поиск и разработку новых месторождений газа, нефти, других минерально-сырьевых ресурсов", - уточнил Медведев (цитирует ТАСС).

Вместе с тем зампред Совбеза обратил внимание на то, что ряд стран, борющихся за доступ к природным ресурсам и контроль над стратегическими коммуникациями, пытается ограничить работу России в Арктике.

Увеличение иностранного военного присутствия у границ России в Арктике, добавил Медведев, приведет к обострению ситуации в регионе - такой риск есть, и он велик.

Наш приоритет в Арктике - баланс между сохранением окружающей среды и хозяйственной деятельностью, заключил зампред СБ.

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