Медведев: работу России в Арктике пытаются ограничить

Это дело рук борющихся за доступ к природным ресурсам стран

Как подчеркнул на заседании межведомственной комиссии заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, Россия должна продолжать осваивать Арктическую зону.

"Вести интенсивный поиск и разработку новых месторождений газа, нефти, других минерально-сырьевых ресурсов", - уточнил Медведев (цитирует ТАСС).

Вместе с тем зампред Совбеза обратил внимание на то, что ряд стран, борющихся за доступ к природным ресурсам и контроль над стратегическими коммуникациями, пытается ограничить работу России в Арктике.

Увеличение иностранного военного присутствия у границ России в Арктике, добавил Медведев, приведет к обострению ситуации в регионе - такой риск есть, и он велик.

Наш приоритет в Арктике - баланс между сохранением окружающей среды и хозяйственной деятельностью, заключил зампред СБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram