Синоптик назвал сроки ухода жары из Москвы

Но значительного похолодания ждать не стоит

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в беседе с РИА "Новости", что тридцатиградусная жара продержится в столице до середины следующей недели, а затем пойдет на спад.

Так, уже в четверг будет плюс 25-27, но более сильного похолодания пока не ожидается.

Вместе с тем уточняется, что в ближайшие выходные в столицу придут дожди и грозы, но температура все же останется существенно выше нормы. В субботу - плюс 32-34, в воскресенье - плюс 31-33.

Ранее синоптики сообщили, что прогнозируют в Москве до семи температурных рекордов в связи с "африканским зноем".

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