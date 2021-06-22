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Синоптик назвал сроки ухода жары из Москвы

15:54
  • вторник
  • 22 июня 2021

Но значительного похолодания ждать не стоит

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в беседе с РИА "Новости", что тридцатиградусная жара продержится в столице до середины следующей недели, а затем пойдет на спад.
Жара в Москве может побить рекорд 1917 года

Так, уже в четверг будет плюс 25-27, но более сильного похолодания пока не ожидается.

Вместе с тем уточняется, что в ближайшие выходные в столицу придут дожди и грозы, но температура все же останется существенно выше нормы. В субботу - плюс 32-34, в воскресенье - плюс 31-33.

Ранее синоптики сообщили, что прогнозируют в Москве до семи температурных рекордов в связи с "африканским зноем".

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