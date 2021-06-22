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Ракова назвала причину взрывного роста заболеваемости в Москве

15:59
  • вторник
  • 22 июня 2021

Антитела к уханьскому штамму коронавируса имеют около половины москвичей

Взрывной рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в Москве в последние три недели, обусловлен, в основном, появлением более агрессивного индийского штамма. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
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"Три последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличился практически на 100%", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

По данным вице-мэра, почти половина жителей Москвы имеют антитела к уханьской разновидности инфекции. При этом иммунитет к новому индийскому штамму – лишь около 20% москвичей.

Ракова также сообщила, что более 70% заболевших коронавирусом не госпитализируются, а лечатся дома. Власти столицы рекомендуют всем, кто переболел или вакцинировался более полугода назад, вновь сделать прививку, передает ТАСС.

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