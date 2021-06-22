Собянин: количество москвичей, получивших первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек

Количество записей на вакцинацию возросло в четыре-пять раз

По информации оперативного штаба, в России за сутки выявили 16 тысяч 715 новых случаев коронавируса. Выздоровели 11 тысяч 117 человек. Сейчас у заболевших чаще выявляют более агрессивный индийский штамм, который увеличивает риски госпитализации. Вакцинация остаётся надежным способом защитить себя и близких от вируса. Мэр Москвы в связи со сложной эпидобстановкой, сообщил о новых мерах против коронавирусной инфекции. Сергей Собянин ограничил допустимое число участников массовых мероприятий до 500 человек. И теперь все заведения общепита столицы станут "бесковидными".

Зеленые объявления на дверях московских ресторанов в последние дни привлекают больше посетителей, чем мишленовские звезды. Столики в антиковидных зонах бронируют за несколько дней.

На входе проверяют не только QR-код о вакцинации, но и просят предъявить паспорт. Работать соблюдающие такой режим рестораны могут теперь и ночью. Условия - практически допандемийные. Столы можно расставлять ближе, чем на 1,5 метра друг от друга. Люди соскучились по атмосфере и тесным компаниям.

Эксперимент, в котором приняли участие больше 170 ресторанов, признан удачным. В мэрии сообщили, с 28 июня использование этой технологии будет обязательным для всех заведений общепита Москвы, которые хотят продолжить работу в обычном режиме. Посещать их смогут люди прошедшие вакцинацию, переболевшие в течение последних 6 месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный 3 дня. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Нужен специальный QR-код, который можно получить на портале "Госуслуги", с помощью своей электронной карты или в регистратуре поликлиники.

"Конечно, в процессе адаптации к новому порядку посещения заведений общепита, у граждан могут возникать вопросы, связанные с отсутствием в базах данных сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте. Для решения этих вопросов создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно. Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru", - написал на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

QR-код понадобится и для посещения фудкортов. Все заведения, которые не выполнят требования, будут работать только на вынос и доставку. Аналогичные меры уже доказали свою эффективность в европейских и азиатских городах. В Москве они помогут избежать жесткого локдауна. Кроме того, с сегодняшнего дня вводится временный запрет на проведение концертов и спортивных мероприятий численностью более 500 человек. Ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной. В больницах - более 14 тысяч человек. Большая часть новых случаев инфицирования приходится на индийский штамм коронавируса под названием "Дельта". Он очень заразный и агрессивный.

"Совершенно другая клиническая картина, по сравнению с тем, что было в первую волну и во вторую. Если раньше пациенты, как мы говорим, сгорали за короткий срок, то сейчас они сгорают за 2-3 дня", - сказал Дмитрий Уколов, врач-терапевт.

К стандартным для ковида симптомам: высокой температуре, поражению легких и отсутствию обоняния - добавились новые - тошнота, диарея и ухудшение слуха, рассказывают врачи. Молодых пациентов больше, чем пожилых.

Вместе с тем, решение об обязательной вакцинации работников отдельных отраслей начинает приносить первые результаты. Сегодня количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило 2 миллиона человек. Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, торговых центрах и павильонах "Здоровая Москва" работают на полную мощность.

Новый штамм коронавируса остро поставил вопрос о ревакцинации.

"Для того, чтобы защититься от нового штамма вируса, уже недостаточно просто иметь антитела или иммуноглобулины G, необходимо чтобы их было достаточно много. Мы видим, что на сегодняшний день чуть больше 25 процентов москвичей имеют необходимый иммунитет от этого вида штамма. Такие цифры не могут прервать развитие эпидемии", - объяснила заммэра Москвы по вопросам соцразития Анастасия Ракова.

Врачи настоятельно рекомендуют прививаться всем, кто переболел больше чем полгода назад. Насколько быстро удастся погасить новую вспышку заболеваемости, зависит от каждого.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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