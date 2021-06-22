Путин и Меркель созвонились в День памяти и скорби

Лидеры подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях

Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель созвонились во вторник по инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала ВОВ и отмечаемым в России Днем памяти и скорби.

"Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчёркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Во время беседы Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии.

"Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", - сообщается на сайте президента России.

Путин также проинформировал Меркель об итогах российско-американского саммита в Женеве.

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