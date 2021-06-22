ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как отметили День памяти и скорби в России и за рубежом

22:14
  • вторник
  • 22 июня 2021

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война

В России отмечают День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война - самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. Советский Союз, по официальным данным, потерял в ней 27 миллионов человек. По всей стране сегодня прошли памятные мероприятия, люди отдавали дань уважения мужеству воинов, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины.

Каждый год, 22 июня, едва рассвело, в Брестскую крепость устремляются сотни жителей города. Почтить память защитников, принявших на себя удар фашистов одними из первых. Рассказать детям о бессмертном подвиге героев, сломить которых так и не удалось.

"В 04:20 до 60 самолетов противника бомбардировали Гродно и Брест. Одновременно на всей границе западного фронта противник открыл артиллерийский огонь", - заявила Виктория Каяева, главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива МО России.

В этот момент Севастополь был под огнем. Военно-морскую базу Черноморского флота немецкие самолеты начали бомбить в 3 часа 13 минут по Москве. Антонине Александровне тогда было 6 лет. Она проснулась ночью от лая собак. По улицам бежали военные. В городе уже звучала сирена. Сначала все подумали – очередные учения, но очень быстро поняли, что в этот раз все по-настоящему.

"Как только закончился гудок завода, раздался гул самолетов. Сотни прожекторов взметнулись в небо. Это была такая красота – прожекторы. Это все осветило и вот наверху – серебряные маленькие самолеты. И стали стрелять", - вспоминает Антонина Деева, житель осажденного Севастополя.

Потом будут 250 дней героической обороны Севастополя. Оккупация. И такое долгожданное освобождение. И за каждым из этих периодов - сотни тысяч жизней и судеб, которые перемолола эта страшная война. В память о них жители  города-героя каждый год запускают в море бумажные кораблики, на которых написаны слова благодарности.

О первых минутах войны рассказывают и новые архивные документы, которые сегодня обнародовало Министерство обороны. В папках - сотни пожелтевших страниц. В донесениях и оперативных сводках - история последних трех дней перед Великой Отечественной войной.

В тот момент еще не знали, какой будет эта война. Не знали, что фашистская Германия планирует уничтожить большую часть населения Советского Союза, а остальных сделать рабами. Что людей будут сжигать целыми деревнями. За четыре с половиной года войны мы потеряли, только по официальным данным, 27 миллионов человек. В память о них сегодня по всей стране прошли панихиды.

В Москве на Крымской набережной из свечей сделали "линию памяти". 1418 огоньков - именно столько дней шла Великая Отечественная. Ранним утром горожане пришли и на Поклонную гору для того, чтобы возложить цветы к мемориалу памяти.

В прошлом году в 15 российских городах  впервые прошла акция "Огненные картины войны". Из свечей люди выкладывали образы фронтовиков, символы городов-героев и воинской славы. В этом году в акции приняли участие уже 128 населённых пунктов. Причем не только в России. Эта акция прошла в Киргизии, Молдове Узбекистане, Панаме и Латвии. А в Ливане на берегу Средиземного моря из свечей выложили силуэт самолет авиаполка "Нормандия-Неман".

Памятные мероприятия в этот день прошли и в Германии. А немецкая газета Die Zeit опубликовала статью российского президента. В ней Владимир Путин отметил, что после окончания холодной войны Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами в логике построения Большой Европы в формате общей цивилизации от Лиссабона до Владивостока. И Россия, и Евросоюз сделали многое на этом пути. Однако, подчеркнул российский лидер, возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса.

"Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине. Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?" – пишет президент.

По словам Путина, сейчас вся европейская система безопасности деградировала. А разрыв связей с Россией, в том числе экономических, приводит к тому, что европейские страны упускают огромные возможности.

"Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их", - сообщил Путин.

Потому что жить прошлым нельзя. Но и забывать его уроки не стоит. Наш народ, заплативший наивысшую цену за мирное небо, готов на все, чтобы война не повторилась. И призывает всех к тому же. Особенно сегодня, в День памяти и скорби.

Александр Панюшкин, Никита Васильев, Алексей Платонова, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
Жители Мурманска после налета немецкой авиации
Жители Мурманска после налета немецкой авиации
Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.