Как отметили День памяти и скорби в России и за рубежом

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война

В России отмечают День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война - самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. Советский Союз, по официальным данным, потерял в ней 27 миллионов человек. По всей стране сегодня прошли памятные мероприятия, люди отдавали дань уважения мужеству воинов, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины.

Каждый год, 22 июня, едва рассвело, в Брестскую крепость устремляются сотни жителей города. Почтить память защитников, принявших на себя удар фашистов одними из первых. Рассказать детям о бессмертном подвиге героев, сломить которых так и не удалось.

"В 04:20 до 60 самолетов противника бомбардировали Гродно и Брест. Одновременно на всей границе западного фронта противник открыл артиллерийский огонь", - заявила Виктория Каяева, главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива МО России.

В этот момент Севастополь был под огнем. Военно-морскую базу Черноморского флота немецкие самолеты начали бомбить в 3 часа 13 минут по Москве. Антонине Александровне тогда было 6 лет. Она проснулась ночью от лая собак. По улицам бежали военные. В городе уже звучала сирена. Сначала все подумали – очередные учения, но очень быстро поняли, что в этот раз все по-настоящему.

"Как только закончился гудок завода, раздался гул самолетов. Сотни прожекторов взметнулись в небо. Это была такая красота – прожекторы. Это все осветило и вот наверху – серебряные маленькие самолеты. И стали стрелять", - вспоминает Антонина Деева, житель осажденного Севастополя.

Потом будут 250 дней героической обороны Севастополя. Оккупация. И такое долгожданное освобождение. И за каждым из этих периодов - сотни тысяч жизней и судеб, которые перемолола эта страшная война. В память о них жители города-героя каждый год запускают в море бумажные кораблики, на которых написаны слова благодарности.

О первых минутах войны рассказывают и новые архивные документы, которые сегодня обнародовало Министерство обороны. В папках - сотни пожелтевших страниц. В донесениях и оперативных сводках - история последних трех дней перед Великой Отечественной войной.

В тот момент еще не знали, какой будет эта война. Не знали, что фашистская Германия планирует уничтожить большую часть населения Советского Союза, а остальных сделать рабами. Что людей будут сжигать целыми деревнями. За четыре с половиной года войны мы потеряли, только по официальным данным, 27 миллионов человек. В память о них сегодня по всей стране прошли панихиды.

В Москве на Крымской набережной из свечей сделали "линию памяти". 1418 огоньков - именно столько дней шла Великая Отечественная. Ранним утром горожане пришли и на Поклонную гору для того, чтобы возложить цветы к мемориалу памяти.

В прошлом году в 15 российских городах впервые прошла акция "Огненные картины войны". Из свечей люди выкладывали образы фронтовиков, символы городов-героев и воинской славы. В этом году в акции приняли участие уже 128 населённых пунктов. Причем не только в России. Эта акция прошла в Киргизии, Молдове Узбекистане, Панаме и Латвии. А в Ливане на берегу Средиземного моря из свечей выложили силуэт самолет авиаполка "Нормандия-Неман".

Памятные мероприятия в этот день прошли и в Германии. А немецкая газета Die Zeit опубликовала статью российского президента. В ней Владимир Путин отметил, что после окончания холодной войны Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами в логике построения Большой Европы в формате общей цивилизации от Лиссабона до Владивостока. И Россия, и Евросоюз сделали многое на этом пути. Однако, подчеркнул российский лидер, возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса.

"Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине. Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?" – пишет президент.

По словам Путина, сейчас вся европейская система безопасности деградировала. А разрыв связей с Россией, в том числе экономических, приводит к тому, что европейские страны упускают огромные возможности.

"Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их", - сообщил Путин.

Потому что жить прошлым нельзя. Но и забывать его уроки не стоит. Наш народ, заплативший наивысшую цену за мирное небо, готов на все, чтобы война не повторилась. И призывает всех к тому же. Особенно сегодня, в День памяти и скорби.

Александр Панюшкин, Никита Васильев, Алексей Платонова, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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