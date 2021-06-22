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В Испании помиловали организаторов каталонского референдума

16:10
  • вторник
  • 22 июня 2021

Решение еще может быть аннулировано

Как сообщило во вторник телерадиовещание РТВЕ, правительство Испании приняло единогласное решение о помиловании стоявших за организацией референдума о независимости девяти каталонских политиков.
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"Кто-то должен сделать первый шаг. Его сделает испанское правительство", - сказал глава испанского правительства Педро Санчес.

При этом уточняется, что решение может быть аннулировано - это произойдет, если кто-то из помилованных вновь совершит преступление в период от трех до шести лет.

Референдум о независимости состоялся в Каталонии в октябре 2017 года. В нем участвовали около 43% жителей автономного сообщества. 90% высказались за отделение от Испании.

Испанское правительство признало референдум нелегитимным. Девять организаторов получили тюремные сроки от 9 до 13 лет.

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