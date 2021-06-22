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Эрдоган представил название турецкой вакцины от COVID-19

16:46
  • вторник
  • 22 июня 2021

Она уже на третьей фазе клинических испытаний

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в эфире канала NTV, как важно республике получить собственную вакцину от коронавирусной инфекции, чтобы спасти страну.
Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о ревакцинации препаратом

"Мы вышли на финальный этап, начав третью фазу испытаний", - заметил турецкий лидер.

По его словам, препарат получил название Turkovac.

Днем ранее было объявлено, что с 1 июля в Турции отменяется часть антиковидных ограничений. В будни после 19:00 перестает действовать комендантский час, прекращается практика воскресных локдаунов.

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