Эрдоган представил название турецкой вакцины от COVID-19

Она уже на третьей фазе клинических испытаний
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в эфире канала NTV, как важно республике получить собственную вакцину от коронавирусной инфекции, чтобы спасти страну.
"Мы вышли на финальный этап, начав третью фазу испытаний", - заметил турецкий лидер.
По его словам, препарат получил название Turkovac.
Днем ранее было объявлено, что с 1 июля в Турции отменяется часть антиковидных ограничений. В будни после 19:00 перестает действовать комендантский час, прекращается практика воскресных локдаунов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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