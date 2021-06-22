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Власти Москвы оценили возможность локдауна

16:50
  • вторник
  • 22 июня 2021

Такое решение могут принять только в крайнем случае

Власти Москвы не собираются вводить локдаун в городе, так как это болезненное решение для экономики. Такой вариант развития событий остается на крайний случай, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
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По ее словам, весной прошлого года у властей не было выбора, так как система здравоохранения не справилась и "ушла в коллапс". Сейчас в городе несколько другая ситуация - уровень заболеваемости беспрецедентный, однако есть вакцины от коронавируса.

"С точки зрения эпидемиологии, самый эффективный способ борьбы с пандемией - это локдаун. Тотальное закрытие всегда через две-три недели дает резкое снижение заболеваемости. Но это очень сложное и болезненное решение, которое наносит колоссальный удар по экономике города. Принимать его надо только в крайнем случае", - сказала Ракова в интервью "России 24" (цитата по ТАСС).

В настоящее время система здравоохранения Москвы справляется со всеми поставленными задачами, отметила Ракова. "В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы будем принимать адекватные ей меры", - подчеркнула она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в столице. В частности, весь общепит объявлен COVID-free зоной. Подробнее об этом читайте новости ТВЦ.RU.

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