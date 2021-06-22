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Минобороны решило вакцинировать всех призывников

16:50
  • вторник
  • 22 июня 2021

Это хотят сделать до 15 июля

Заместитель министра обороны Тимур Иванов сообщил о решении ведомства привить от COVID-19 всех призывников, которые отправились в Вооруженные силы по итогам весеннего призыва. Об этом пишет ТАСС.
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Уточняется, что завершить вакцинацию планируют до 15 июля. В этот весенний призыв в армию планируется призвать 134 тысячи человек.

Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, в армии вакцинированы уже 910 тысяч человек. Первоначально получили прививки части ВДВ, ВМФ, Сил специальных операций и ВВС.

Также сообщается, что привиты и все военнослужащие за рубежом.

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